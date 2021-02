البرلمان الأوروبي يُوافق على خطة واسعة للتعافي الاقتصادي

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة “المرونة والتعافي” للتكتل، بقيمة 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وذكرت مصادر اعلامية اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان وافقوا على الخطة بأغلبية ساحقة، في التصويت الذي جرى أمس الثلاثاء، ونُشِرت نتائجه اليوم الأربعاء.

هذا ولايزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.

وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول، التي يتعين أن تقدم خطط الإنفاق لديها بحلول 30 إبريل.

