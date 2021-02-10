اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الأجنبية تعقد اجتماعها الدوري بطرابلس

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الأجنبية اليوم الأربعاء 10/2/2020 اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية “يوسف مراد” وذلك بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس.

استعرض الاجتماع نتائج محاضر الاجتماعات السابقة للجنة، كما ناقش تفاصيل مذكرة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بشأن إصدار بطاقات مهنية للعناصر غير الوطنية.

واتفق أعضاء اللجنة علي إعادة النظر في ضوابط إستخدام العمالة الأجنبية، والمهن المسموح شغلها من غير الليبيين.

كما اتفق المجتمعون علي إعداد مقترح للبث في الموافقات الممنوحة من قبل وزارة العمل والتأهيل تنفيذا للفقرة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 640 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الأجنبية، وكذلك تضمين الموافقات بشأن جلب العمالة الوافدة اعتماد وتصديق اللجنة المصغرة، بإلإضافة إلى مخاطبة مصلحة الطيران بعدم الاعتداد بأي موافقات صادرة من جهاتٍ أُخرى غير هذه اللجنة.

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