«بناء ليبيا».. مسابقة تؤهل 40 مشروعاً ريادياً لمرحلة التشبيك مع المستثمرين

أطلقت حاضنة “بناء” لريادة الأعمال، ومقرها العاصمة التركية إسطنبول، مسابقة “بناء ليبيا” لمخيم رياديي الأعمال، والذي ضم تسعة وخمسين مشروعاً صغيراً وريادياً في كافة القطاعات الاقتصادية ومن كافة المدن الليبية.

وسيتم تحكيم المشاريع عبر مقابلة رياديي الأعمال في ليبيا عن بعد، عبر مجموعة من المحكمين والخبراء الذين أشرفوا على احتضان رواد تلك المشاريع تأهيلا وتدريبا في الحاضنة، ليتم اختيار أربعين منهم بعد اجتياز المحطات الأربعة بنجاح، والتي تبدأ بتسليم المستندات والخطط التسويقية والمالية وعديد الملفات الأخرى.

ثم يتم الانتقال إلى محطة الأسئلة والأجوبة المسماة (تحدي المشروع) ، حيث يقوم المحكمون والخبراء بتقمص دور المستثمرين والزبائن، لتكون المحطة الثالثة فحص قدرات رياديي الأعمال وتمكنهم من مهارات العرض والإلقاء لتسويق مشاريعهم، انتهاء بالمحطة الرابعة والأخيرة التي تقوم على التأكد من قدرة رياديي الأعمال في المشاريع المحتضنة من عمليات التحليل المالي للمشروع وقابليته للاستثمار.

وكان مدير الحاضنة محمد ياسين، قد أفاد بأن كلاً من المشاريع الأربعين سيحصل على تمويل “بذري” للمساعدة في بدء تلك المشاريع، على أن يتم في شهر أبريل القادم اختيار أفضل عشرين مشروعاً من المشاريع الأربعين الفائزة، لتكون قابلة للتشبيك والتسريع مع مؤسسات استثمارية تركية.

فيما أفاد مؤسس الحاضنة، مصطفى الساقزلي، بأن “بناء” تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الريادية من خلال توفير التدريب والإرشاد والتوجيه الفني إنتهاءً بالتشبيك مع مستثمرين ومؤسسات تمويل، تركز بشكل أساسي على رعاية الأفكار الفريدة والمبتكرة وإطلاق المشاريع الجديدة القائمة على التكنولوجيا.

