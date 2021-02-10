ديوان المحاسبة يرصد إخلالات كبيرة في سفارات ليبيا بالخارج

قال ديوان المحاسبة إنه رصد ارتفاعاً في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018 و2019، بأكثر من 10 ملايين دينار.

وأكد ديوان المحاسبة في تقرير له، أن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج، لم تنخفض إلا بنسبة 10٪، وذلك رغم إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتخفيض مرتباتهم بنسبة 31.25٪ ، على حد قوله.

هذا ورصد الديوان ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإنفاق على المصروفات العمومية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عام 2019 ب 25٪، مقارنة بعام 2018، موضحا أن تلك الزيادة مرتبطة بالتوسع غير المبرر في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019، بينها 9 سفارات وقنصليات مغلقة، لا حاجة لها، بحسب تقدير الديوان.

ومن الإخلالات الأخرى التي رصدها ديوان المحاسبة، تعدد البعثات الليبية في دولة واحدة حتى بلغ 5 بعثات في الدولة الواحدة، وهي في خلاف مع بعضها البعض ومن أمثلة ذلك البعثات الليبية في دولة إيطاليا، إذ توجد سفارة في روما، وأخرى في الفاتيكان وقنصلية في ميلانو وأخرى في باليرمو، إضافة إلى استمرار إيفاد الموظفين للعمل في سفارات ليس لدى الدولة الليبية مصالح مشتركة معها، بحسب تقرير الديوان.

وقال الديوان إن إيفاد الموظفين للعمل في الخارج وزيادة الكادر الوظيفي في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج مازال مستمرا رغم إعلان وزير الخارجية محمد سيالة أكثر من مرة اهتمامه بتقليص عدد السفارات الليبية بالخارج.

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