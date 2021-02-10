خاص لصدى.. مراجع غيث يقول: الكبير يساوم على الإيرادات النفطية وهذا أمر يتعلق بمؤسسة النفط.. وقفل المقاصة أمر شخصي ..تعرف على تفاصيل هامة

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية كان هناك اتفاق مع مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” على تمويل مصروفات الحكومة لمدة شهرين يناير وفبراير وتم التوقيع على الاتفاق من جانب وزارة المالية بطرابلس والمصرف المركزي ولكن لم يتم التنفيذ إلى حد الآن .

وتابع المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق بالقول : من المفترض أن يتم تنزيل قيمة التمويل بحساب وزارة المالية ، لتقوم بالدفع للجهات .

وحول القرض الممنوح للمصارف بقيمة 5 مليار قال “مراجع غيث” : بحسب معلوماتي لم ينفذ ، ومن الممكن أن يتم غداً أو اليوم ، ولكن حسب ما أعلم المدة الماضية لم يكن هناك شيء جديد .

وتابع “مراجع غيث” بالقول: كانت قيمة القرض الذي سيمول مصروفات عن شهري يناير وفبراير 9.48 مليار .

وحول مسببات عدم صرف المرتبات حتى الأن قال مراجع غيث: نحن بمنتصف فبراير والمواطنين لم ينالو مرتباتهم ،وأعتقد أن لعب السياسة على مرتبات المواطنين أمر غير صحيح .

وكشف مراجع غيث عن مساومة الصديق الكبير على الإيرادات النفطية ، ولكن هذا الأمر يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط وهذه أموال الخزانة وليست ملك لمركزي طرابلس بغض النظر عن الأسماء ، وهذه أموال بوزارة الخزانة موجودة بالمركزي ومنها جزء رسوم على بيع العملة وتبلغ 25 مليار وإيرادات نفطية 5 ،6 من 10 مليار .

وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث: تحت أي ظرف أمر غير مستصاغ تعطيل مرتبات المواطنين .

وقال مراجع غيث: طلبي بتغيير مجلس إدارة المركزي هو أن تكون دماء جديدة فعمر المجلس الحالي 10 سنوات ومدته انتهت ، وأن تكون هناك رؤية جديدة وهي رؤية تنفيذ السياسة النقدية وليس السياسة النقدية والمالية وعدم التدخل بعمل وزارة المالية والحكومة وكل يؤدي دوره .

وقال عضو مجلس إدارة المركزي: الصحيح هو توكيل مجلس إدارة جديد، وأن قفل المقاصة إجراء غير صحيح وغير عادل على الإطلاق ، والصحيح هو التراجع عنه فإقفالها جاء قبل الاتفاق السياسي ،وهو إجراء شخصي وليس له مبرر .

وتابع مراجع غيث: بعد انتهاء قيمة القرض الممنوح للمصارف التجارية : هل سيجدد القرض؟، وهل ستفتح المصارف؟ فنحن وافقنا أن نسمح لمصرف التجاري الوطني ، والوحدة ، والتجارة والتنمية ، أن تبيع وتشتري العملة كالمصارف الأخرى وأنه لا داعي لأن تحرم المصرف فإذا كان هناك مخالفات بالمصرف عاقب الإدارة ، ولا تعاقب الزبائن فالزبون لا علاقة له ، وليس له أخطاء في الإدارة .

وكشف مراجع غيث أن اعتماد الميزانية لسنة 2021 يتم من السلطة التشريعية ،

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