العامة للكهرباء تجتمع لمناقشة جملة من المواضيع

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد الحكيم الفرجاني” اليوم الأربعاء اجتماعاً ،ضم كل من عضو مجلس الإدارة “رضوان خليل” والمدير العام للشركة “عبدالحكيم كشيم” ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل “صلاح الخفيف” بالإضافة إلى عدد من الإدارات والدوائر الفنية المختصة لشؤون الإنتاج ومشروعات الإنتاج والنقل والتخطيط.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة منها، وضع خطة عمل لتشغيل الوحدة الأولى واستكمال الوحدة التانية بمحطة الخليج البخارية.

كما نوقش أيضاً خطة عمل لربط خطوط النقل بين سرت ومصراتة جهد 400/220 ك.ف وتشكيل فريق لمتابعة العمل ومستجداته، وكذلك تم متابعة آخر التطورات بتشغيل الوحدتين الأولى والتانية بمحطة اوبارى، واستعراض مراحل مشروع تنفيد خط النقل الفجيج / اوبارى.

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