ديوان المحاسبة يكشف ارتفاع عدد مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج لسنة 2018 …ورصده مخالفات هامة جداً

كشف ديوان المحاسبة الليبي خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية عن رصده ارتفاع في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بسنة 2019 مقارنة بعام 2018 وذلك بنحو ( 10.369مليون) أي عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون ديناراً ) حيث بلغ إجمالي المصروفات عام 2019 قرابة 311 مليون أي ثلاثمائة وأحد عشر مليون دينارا مقارنة بـ ثلاثمائة مليون نصف المليون دينار تقريبا ) أنفقت في السنة السابقة.

ووفقاً للديوان فالارتفاع في النفقات سنة 2019 = 10,369,364 دينار، و إجمالي المصروفات 2019 = 310,877,540 دينار، وإجمالي المصروفات 2018 = 300,508,176 دينار

وعلى الرغم من إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتخفيض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بنسبة واحد وثلاثين فاصل خمسة وعشرين بالمائة، إلا أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات عام 2019 لم تصل إلى 10 بالمائة، فبينما بلغت مصروفات الباب عام 2018 مائتين وخمسة وخمسين مليونا ونصف المليون دينار تقريبا، قابلها عام 2019 نحو مائتين وأربعة وثلاثين مليونا وربع المليون دينار، من بينها نفقات المراقبين الماليين بالخارج البالغة نحو سبعة عشر مليون دينار، وتضاف إليها مرتبات أخرى تصرف للعمالة المحلية من ودائع العلاج والدراسة في الخارجي بحسب الديوان .

ووفقاً لما كشفه الديوان فإن نسبة انخفاض باب المرتبات 2019 = 9.42%، والباب الأول 2018 = 255,508,176 دينار، والباب الأول 2019 = 234,251,387 دينار ، وأن نفقات المراقبين الماليين بسنة 2019 = 17,005,137 دينار+ مرتبات العمالة المحلية

هذا ورصد الديوان ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإنفاق على المصروفات العمومية عام 2019 بواقع خمسة وعشرين بالمائة، أي بأكثر من أربعة عشر مليونا ونصف المليون دينار مقارنة بعام 2018، حيث بلغت المصروفات العمومية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عام 2019 ( تسعة وخمسون مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون دينارا ) في حين لم تتجاوز ( خمسة وأربعون مليون دينارا ) في السنة السابقة.

ارتفاع المصروفات العمومية 2019 = 25% =14,626,153 دينار

المصروفات العمومية 2019 = 59,621,153 دينار

المصروفات العمومية 2018 = 45,000,000 دينار

ويربط الديوان تلك الزيادة بالتوسع غير المبرر في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من ( مائة وثمانية وثلاثين عام 2018 إلى ( مائة وخمسين عام 2019 بالرغم من عدم الحاجة إليها، موزعة على النحو التالي ( مائة وثلاثة عشر سفارة ) و ( ستة عشر قنصيلة ) و ( أربعة مندوبيات ) و ( ثمان بعثات ) بالإضافة إلى تسعة سفارات وقنصليات أخرى مغلقة.

2018= 138

2019 = 150

113 سفارة

16 قنصلية

4 مندوبيات

8 بعثات

9 سفارات وقنصليات مغلقة

هذا وقد رصد الديوان تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة، وأغلب هذه البعثات على خلاف مع بعضها. ومن أمثلة ذلك البعثات الليبية في دولة إيطاليا، ففي حين تتواجد السفارة الليبية في روما، توجد أخرى في الفاتيكان وقنصلية ليبية في ميلانو وقنصلية عامة في باليرمو بالإضافة إلى البعثة الليبية لدى منظمة الفاو.

تعدد البعثات الليبية في دولة واحدة

وصل عددها إلى 5 في دولة واحدة

البعثات الليبية في إيطاليا (خريطة إيطاليا تظهر عليها البعثات)

سفارة في روما – سفارة في الفاتيكان – قنصلية في ميلانو – قنصلية في باليرمو – بعثة في منظمة الفاو ( يتم التعبير عن السفارة بأيقونة وعن القنصلية بأيقونة مختلفة والبعثة بأيقونة أخرى على الخريطة)

وكشف الديوان عن استمرار إيفاد الموظفين للعمل في الخارج وزيادة الكادر الوظيفي في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج يعتبر هو الآخر سببا من أسباب زيادة المصروفات، فقد بلغ عدد الموفدين للعمل بالخارج ألفا وأربعمائة واثني عشر موفدا، من أصل ( ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين موظفاً معتمداً ) بقرار من وزير الخارجية، إلى جانب ( ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين ) موظفا محلياً يضاف إلى كادر السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج .

الموظفون الموفدون = 1,412 موظفا

الموظفون المعتمدون = 1,873 موظفا

العمالة المحلية في دول السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج 1,575 موظفا

وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية أكثر من مرة اهتمامه بتقليص عدد السفارات الليبية في الخارج، استمر إيفاد الموظفين للعمل في سفارات ليس لدى الدولة الليبية مصالح مشتركة معها، ومن أمثلتها سانت لوتشيا وأذربيجان وألبانيا وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين وأستراليا وإندونيسيا وعدد كبير من الدول الأفريقية التي يقيم أغلب الموفدين إليها في دول أخرى مثل مصر والمغرب، ولا يتواجدون في سفاراتهم بالدول الموفدين إليها وفقاً للديوان .

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