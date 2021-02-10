اقتصاد

المحاسبة يكشف مصروفات وتفاصيل هامة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج لعام 2019

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف ديوان المحاسبة اليوم عن مصروفات البعثات الدبلوماسية في الخارج لعام 2019 ، حيث أن اجمالي المصروفات لعام 2019 قارب 311 مليون دينار .

ووفقاً للديوان فإن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار ، ونسبة انخفاض الانفاق في باب المرتبات لم تصل 10‎%‎ رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض المرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25‎%‎ .

وكشف الديوان أن الانفاق في الباب الثاني قارب 60 مليون دينار ،وأن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019 ، مع رصد الديوان تعدداً للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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