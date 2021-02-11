غرفة التجارة بمصراتة تبحث آثار إلزام التجار بـ”التعقب الجمركي”

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، خلال اجتماعٍ مُوسّع، الآثار المترتّبة على إلزام التجار بنظام التعقب والتتبع الجمركي، والسلبيات الإدارية والمالية.

وتضمّن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة عضو لجنة الإدارة بالغرفة، ومدير مديرية جمارك مصراتة، وممثّل عن المنطقة الحرة بمصراتة، ومندوب عن الرقابة الإدارية بميناء مصراتة؛ الاتفاق على عدد من البنود أهمها؛ رفض العمل بهذا النظام لما له من آثار سلبية، والضرر الكبير الذي سيطال المواطن والدولة الليبية، وتفويض غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة للوقوف مع منتسبيها للدفاع عنهم، والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة لحلّ هذه الأزمة في أسرع وقت.

وتم الاتفاق على سرعة الإفراج على البضائع الموجودة بالموانئ، التي دخلت أو شُحنت قبل تنفيذ الاتفاق المُوقّع مع الشركة التركية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من بعض الحاضرين للتواصل مع الجهات المعنية لإيقاف العمل بهذا النظام.

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