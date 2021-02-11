“سرت للنفط” تُتابع مشروع صيانة غلايات معمل الغاز

ناقش رئيس شركة “سرت للنفط والغاز”، مسعود سليمان موسى، مع شركة “سي بي بي إيه”، مشروع صيانة الغلايات بمعمل الغاز التابع لشركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، حضره رئيس مجلس إدارة شركة “سي بي بي إيه”، امحمد عيسى، والمدير العام لشركة “بي إس أي” التونسية، حيثُ ناقش الاجتماع إمكانية البدء بصيانة غلايات معمل الغاز، والتي ستُساهم، بشكلٍ كبيرٍ، في إطالة عمرها وتوفير البخار اللازم لعمليات تشغيل المجمع الصناعي.

وبحسب بيان الشركة؛ فإنه من المنتظر البدء في مشروع صيانة الغلايات، خلال الأسابيع المّقبلة.

وشارك في الاجتماع، من جانب شركة “سرت”، عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة فايز النعاس، عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات خالد جبالي، ومدير إدارة المشروعات عبد الناصر خليل.

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