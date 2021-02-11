شركة الواحة تكشف لصدى عن اجتماعها مع الشركة الإنشاءات النفطية عبر الدائرة المغلقة

كشف المكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الخميس عن اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين شركة الواحة للنفط بطرابلس وشركة الإنشاءات النفطية ببنغازي بحضور “مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة “فتحي بن زاهية” ” ومدير مجلس إدارة الإنشاءات النفطية خيرالله صالح” وعدد من مراقبي الصيانة بالشركتين.

وتناول الاجتماع مناقشة حول تدشين خزان رقم (16) نفط خام بميناء السدرة ويعد أكبر المشاريع من قبل شركة الإنشاءات النفطية لشركة الواحة للنفط، كما قال بعد إنتهاء من هذا الخزان سوف يرفع من السعة التخزينية للشركة.

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