رئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط يجتمع مع رئيس لجنة الإدارة بشركة المبروك للعمليات النفطية

عقد رئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط” نوري النفاتي” مساء اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة بشركة المبروك للعمليات النفطية “عبدالباسط الرفاعي ” وبحضور رئيس فريق مشروع إعادة تأهيل حقل الظهره “صلاح مرعي”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تسخير رابط الشراكة بين شركات القطاع وعدة مشاريع هامة ومحوريه بإنشاء طريق وفقاً للموصفات الحديثة والذي سيربط بين حقلي الظهره والباهي والمبروك، وكذلك سيفتح المجال أمام عمليات النقل البضائع والمعدات والأفراد، كما يبعد حقل المبروك حوالي 27 كم عن حقل الظهره.

كما أبدت شركة الواحة للنفط استعدادها من أجل التعاون مع شركة المبروك للعمليات النفطية في جوانب تزويد الحقل بالطاقة الكهربائية مما يعزز فرص إعادة الإعمار سوف تنعكس على الرغبة بإعادة تأهيل البنية التحتية لحقلي المبروك والظهرة بمنطقة الإمتياز 32، وسوف يتم عرض هذه الخطوات على المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اعتمادها النهائي .

وكما أن شركة الواحة تعمل على تنفيذ خطط من أجل تأهيل حقل الظهرة والانتهاء من المرحلة الأولى وإنشاء مرافق سكنية وخدمية إضافة إلى العمل على صيانة وتأهيل محطات نفط خام ومعدات سطحية تمهيدا لعودتها للإنتاج .

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