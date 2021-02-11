بعد مطالبته ايقاف قرار ايفاد عدد من موظفي الخارجية … المحاسبة يوضح قيمة المصروفات بمرتبات البعثات والقنصليات الليبية بالخارج خلال 2019

رصد ديوان المحاسبة خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية عن ارتفاع مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج عام 2019 مقارنة بعام 2018 وذلك بنحو 10,369 مليون أي (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون ديناراً ) حيث بلغ إجمالي المصروفات عام 2019 قرابة 311 ثلاثمائة وأحد عشر مليون دينارا) مقارنة بـ ( ثلاثمائة مليون نصف المليون دينار تقريبا ) أنفقت في السنة السابقة.

وبحسب الديوان فعلى الرغم من إصدار المجلس الرئاسي قراراً بتخفيض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بنسبة 31.25%، إلا أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات عام 2019 لم تصل إلى 10 بالمائة، فبينما بلغت مصروفات الباب عام 2018 255 مليون ونصف المليون دينار تقريبا، قابلها عام 2019 نحو 234 مليون وربع المليون دينار، وفقات المراقبين الماليين بالخارج البالغة نحو سبعة عشر مليون دينار، وتضاف إليها مرتبات أخرى تصرف للعمالة المحلية من ودائع العلاج والدراسة في الخارج.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق بإيقاف قرار إيفاذ عدد من الموظفين في وزارة الخارجية خلال هذا الأسبوع .

كما تضمنت مراسلة شكشك مطالبة بالملاك الوظيفي للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج ، وتبعية المشمولين بقرار الإيفاد ومايفيد ترشيحهم من الجهات التابعين لها ومدى توافق مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها .

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