ليبيا للاتصالات والتقنية تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

عقدت الجمعية العمومية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اجتماعها العادي الأول صباح اليوم الخميس 11 فبراير 2021م، في مقرها بطرابلس، وترأس الاجتماع “فيصل قرقاب” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وبحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وأعضاء مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

حيث قام مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بعرض تقرير النشاط عن السنة المالية 2020 واهم المشاريع التي تم تنفيذها والخدمات التي قدمت خاصة خلال فترة جائحة كورونا لكل القطاعات، كما تم التطرق لأبرز التحديات التي واجهت العمل بالشركة.

واستعرض المجتمعون الخطة الاستراتيجية للشركة ومشاريعها المستهدفة، بالإضافة إلى ميزانية الشركة التقديرية للسنة المالية 2021م.

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