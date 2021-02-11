لجنة الانقاذ الدولية : اعترض أكثر من 1500 مهاجر قبالة السواحل الليبية

ذكرت لجنة الانقاذ الدولية أن خفر السواحل الليبي اعترض خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1500 مهاجر متجه إلى أوروبا ، استنكر مسؤولو الأمم المتحدة والمدافعون عن حقوق الإنسان عودة المهاجرين إلى ليبيا لأنهم يواجهون العنف والاحتجاز التعسفي.

وبحسب وكالة فرانس برس أكدت لجنة الإنقاذ الدولية يوم الأربعاء أنه تم انتشال حوالي 1500 شخص من القوارب قبالة الشواطئ الغربية لليبيا في غضون أسبوع واحد.

وقال عادل الإدريسي من لجنة الإنقاذ الدولية لوكالة فرانس برس إن “خفر السواحل الليبي أجرى عدة عمليات إنقاذ منذ أسبوع وحتى يوم الأربعاء وأنقذ حوالي 1500 شخص”.

وقالت السلطات الليبية إنه يوم الأربعاء تم اعتراض قاربين على متنهما ما مجموعه 240 مهاجرا أفريقيا قبالة ميناء الخمس.

وأكدت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على تويتر أنه تم اعتراض أكثر من 200 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا يوم الأربعاء.

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