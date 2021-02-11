هيئة الموارد المائية تلتقي بوفد من المنظمة الدولية للصليب الأحمر

استقبل رئيس الهيئة العامة للموارد المائية صباح يوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 بمقر ديوان الهيئة العامة للموارد المائية، نائب رئيس قسم المياه والاسكان بالهيئة الدولية للصليب الأحمر ويرافقه أيضاً خبراء ومختصين في مجال الموارد المائية، وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي: النائبين الأول والثاني عن رئيس الهيئة وعضو لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لجهاز النهر الصناعي، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية المياه ومدير مكتب الكفاءة والشؤون الفنية بالشركة العامة لتحلية المياه، ومدير مكتب التعاون الفني والدولي بالهيئة.

وخلال الاجتماع تمّ مناقشة برامج التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة، وذلك في إطار هيكلية آلية التنسيق المشتركة بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي بشأن تنسيق السياسات وبرامج الدعم المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية لمختلف القطاعات؛ وفق الأولويات التي حددتها الحكومة الليبية لتعزيز وضمان الملكية الوطنية لمشروعات التعاون الفني والدولي .

كما تمّ الاتفاق على مواصلة التعاون بين الهيئة والمنظمة، وخاصةً فيما يتعلق بالدعم والمساعدة، بتقديم بعض المعدات اللازمة لإجراء الصيانة السريعة لبعض محطات تحلية مياه البحر ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي، وكذلك الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المجالات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

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