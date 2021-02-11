البحث الجنائي يقبض على سارق “مصرف الأمان”.. تعرّف على التفاصيل

أعلن البحث الجنائي طرابلس القبض على شخصٍ مُتهم بالمشاركة في سرقة مبلغ مالي قدره سبعمائة وثلاثون ألف دينار”730,000″، بعد أن أبلغ أحد المواطنين أنّه تم سرقة هذا المبلغ منه مِن قبل شخصين أمام مصرف الأمان فرع السياحية، وبعد التحقيق مع السارق اعترف بما نُسب إليه

وتمّ استرجاع جزء من المبلغ المسروق وقدرهُ أربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار “441,000” وأيضاً استرجاع بعض الحاجيات التي تمّ شرائها من المبلغ وتمثلت في أطقم من الذهب وهواتف نقالة، ولا زال البحث والتحري مستمر من الجهات المختصة لضبط الشخص الآخر، واسترجاع باقي المبلغ المسروق.

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