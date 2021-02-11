مصرف الوحدة يتيح فتح حساب خاص بالخدمات الالكترونية

أعلن مصرف الوحدة عبر حسابه على “فيس بوك” أنّه يمكن لكافة الأفراد -بما فيهم من ليست لديهم حسابات جارية بالمصرف-، التقدم للحصول على حساب مصرفي خاص بالخدمات الإلكترونية المقدمة من مصرف الوحدة والتي من ضمنها:

بطاقة “فيزا” الدوليــة.

بطاقة “الزاد” المحلية.

والاستفادة من خدمات تطبيق الوحدة موبايل ” شراء كروت الاتصالات – تحويل الاموال “، وتفعيل الدفع الإلكتروني موبي كاش.

وأضاف المصرف أنه من يريد التقدم بطلب فتح حساب الكتروني، عليه التوجه لأي فرع او وكالة لمصرف الوحدة مصحوباً بالمستندات التالية:

الرقم الوطني

صورة من إثبات الهوية “بطاقة شخصية – جواز سفر”.

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