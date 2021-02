خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2021، إلى 5.79 ملايين برميل يوميا، أي أقل 110 آلاف برميل عن التوقعات السابقة.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، اليوم الخميس: “يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعاف قوي في 2021 إلا أن الطلب على النفط يتباطأ، لكن من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من العام”.

وأشارت تقديرات المنظمة إلى أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا في 2020 إلى 90.3 مليون برميل يوميا، بينما تشير توقعات الطلب في 2021 إلى 96.09 مليون برميل يوميا.

وبحسب التقرير، أدت عمليات الإغلاق الممتدة وإعادة إدخال عمليات الإغلاق الجزئي في عدد من البلدان إلى خفض توقعات الطلب خلال النصف الأول 2021.

وتوقع التقرير أن تؤدي التطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، بدعم من برامج التحفيز الضخمة، إلى تشجيع الطلب في مختلف القطاعات في النصف الثاني من العام.

وخفضت “أوبك” توقعاتها لإجمالي نمو إمدادات المنتجين المستقلين (من خارج أوبك) خلال العام الحالي إلى 670 ألف برميل يوميا، قياسا على 850 ألف برميل يوميا بالتوقعات السابقة.

ورفعت المنظمة توقعها للطلب العالمي على نفطها في 2021 إلى 27.5 مليون برميل يوميا، مقابل توقعات سابقة 27.2 مليون برميل يوميا.

وتوقع التقرير أن تكون كندا والبرازيل والولايات المتحدة والنرويج والإكوادور وقطر وغويانا، المساهمون الرئيسيون في نمو المعروض من خارج أوبك في 2021.

في المقابل، سينخفض إنتاج روسيا والسودان وماليزيا والمملكة المتحدة.

وفي أحدث تقرير، لوكالة الطاقة الدولية اليوم، توقع أن يسترد الطلب العالمي على النفط 60 بالمئة من الحجم المفقود بسبب وباء كورونا بالعام الماضي، ليسجل نموا بمقدار 5.4 ملايين برميل يوميا خلال عام 2021.

ورأى تقرير المنظمة، أن تؤدي إجراءات التحفيز الإضافية في الولايات المتحدة والتعافي المتسارع في الاقتصادات الآسيوية إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال 2021 إلى 4.8 بالمئة، مقارنة بتوقعات الشهر السابق (4.4 بالمئة).

وتعتمد توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط بشكل كبير، على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات وإدارتها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم.

The post «أوبك» تُخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى 5.79 ملايين برميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا