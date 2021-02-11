أونكتاد: انكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 9 في المائة

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي انكمشت بنسبة 9 في المائة سنوياً.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤتمر الأممي، فإن حركة التجارة الدولية تأثرت “بشدة بالاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا”، إذ سجلت دول شرق آسيا “زيادة في حصتها من السوق العالمية” بعد أن استطاعت التعامل بصورة أفضل من تحدي الجائحة.

وأضاف التقرير، إن تعافي التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي كان متفاوتًا حيث زادت حركة تجارة السلع بنسبة 8 في المائة في حين انكمشت تجارة الخدمات.

من جهتها سجلت صادرات السلع من الصين خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا لأول مرة بنسبة 17 في المائة سنوياً في حين زادت صادرات اليابان بنسبة 3 في المائة وكوريا الجنوبية بنسبة 4 في المائة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية