اجتماع شركتي الزاوية والبريقة للنفط

عقد صباح اليوم الخميس إجتماع تقابلي بين شركة البريقة لتسويق النفط وشركة الزاوية لتكرير النفط بمقر شركة البريقة بمدينة طرابلس، بحضور “صبحي الفيتوري ميلاد “عضو اللجنة للمالية والموارد البشرية، و “سعد الدين سويد ” مدير عام المالية.

حيث تم مناقشة زيادة معدلات الانتاج بخطوط إنتاج مصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية بالزاوية ، و التأكيد على جاهزية خطوط الانتاج لزيادة معدلات الانتاج وتغطية إحتياجات السوق المحلى من جميع المنتجات لزيوت السيارات وزيوت الاستخدام الصناعي.

و تناول أيضاً خطط شركة البريقة لتسويق وتوزيع هذه المنتجات من خلال الترتيب والعمل على وضع آليات ستساهم في سرعة توزيع المنتجات ووصولها الى مختلف المدن الليبية.

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