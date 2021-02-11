مراجع غيث: لعب السياسة على مرتبات المواطنين أمر غير صحيح

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية كان هناك اتفاق مع مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” على تمويل مصروفات الحكومة لمدة شهرين يناير وفبراير وتم التوقيع على الاتفاق من جانب وزارة المالية بطرابلس والمصرف المركزي ولكن لم يتم التنفيذ إلى حد الآن .

وحول القرض الممنوح للمصارف بقيمة 5 مليار قال “مراجع غيث” : بحسب معلوماتي لم ينفذ ، ومن الممكن أن يتم غداً أو اليوم ، ولكن حسب ما أعلم المدة الماضية لم يكن هناك شيء جديد، أما بخصوص مسببات عدم صرف المرتبات حتى الأن قال : نحن بمنتصف فبراير والمواطنين لم ينالو مرتباتهم ،وأعتقد أن لعب السياسة على مرتبات المواطنين أمر غير صحيح .

وتابع “مراجع غيث” بالقول: كانت قيمة القرض الذي سيمول مصروفات عن شهري يناير وفبراير 9.48 مليار .

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