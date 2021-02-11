مراجع غيث يوضح لصدى سبب مطالبته تغيير مجلس إدارة المركزي

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث في لقائه الأمس مع صدى الاقتصادية تحت أي ظرف أمر غير مستصاغ تعطيل مرتبات المواطنين و طلبي بتغيير مجلس إدارة المركزي هو أن تكون دماء جديدة فعمر المجلس الحالي 10 سنوات ومدته انتهت ، وأن تكون هناك رؤية جديدة وهي رؤية تنفيذ السياسة النقدية وليس السياسة النقدية والمالية وعدم التدخل بعمل وزارة المالية والحكومة وكل يؤدي دوره .

كما كشف غيث عن مساومة الصديق الكبير على الإيرادات النفطية ، ولكن هذا الأمر يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط وهذه أموال الخزانة وليست ملك لمركزي طرابلس بغض النظر عن الأسماء ، وهذه أموال بوزارة الخزانة موجودة بالمركزي ومنها جزء رسوم على بيع العملة وتبلغ 25 مليار وإيرادات نفطية 5 ،6 من 10 مليار .

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