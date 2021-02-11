اقتصاد

مراجع غيث يوضح لصدى سبب مطالبته تغيير مجلس إدارة المركزي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث في لقائه الأمس مع صدى الاقتصادية تحت أي ظرف أمر غير مستصاغ تعطيل مرتبات المواطنين و طلبي بتغيير مجلس إدارة المركزي هو أن تكون دماء جديدة فعمر المجلس الحالي 10 سنوات ومدته انتهت ، وأن تكون هناك رؤية جديدة وهي رؤية تنفيذ السياسة النقدية وليس السياسة النقدية والمالية وعدم التدخل بعمل وزارة المالية والحكومة وكل يؤدي دوره .

كما كشف غيث عن مساومة الصديق الكبير على الإيرادات النفطية ، ولكن هذا الأمر يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط وهذه أموال الخزانة وليست ملك لمركزي طرابلس بغض النظر عن الأسماء ، وهذه أموال بوزارة الخزانة موجودة بالمركزي ومنها جزء رسوم على بيع العملة وتبلغ 25 مليار وإيرادات نفطية 5 ،6 من 10 مليار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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