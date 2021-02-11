اقتصاد

مراجع غيث : وافقنا على السماح للتجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية ببيع وشراء العملة … تعرف على تفاصيل هامة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح عضو مجلس إدارة المركزي مراجع غيث في لقاء أجرته الأمس صدى الاقتصادية معه بأن توكيل مجلس إدارة جديد هو صحيح ، وأن قفل المقاصة إجراء غير صحيح وغير عادل على الإطلاق ، والصحيح هو التراجع عنه فإقفالها جاء قبل الاتفاق السياسي ،وهو إجراء شخصي وليس له مبرر .

وتابع مراجع غيث: بعد انتهاء قيمة القرض الممنوح للمصارف التجارية : هل سيجدد القرض؟، وهل ستفتح المصارف؟ فنحن وافقنا أن نسمح لمصرف التجاري الوطني ، والوحدة ، والتجارة والتنمية ، أن تبيع وتشتري العملة كالمصارف الأخرى وأنه لا داعي لأن تحرم المصرف فإذا كان هناك مخالفات بالمصرف تعاقب الإدارة ، ولا تعاقب الزبائن فالزبون لا علاقة له ، وليس له شأن في أخطاء في الإدارة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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