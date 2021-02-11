بلومبيرغ : الوطنية للنفط ستحصل على 2 مليار دولار من التمويل المؤقت حتي تتم الموافقة على ميزانية موحدة لعام 2021

نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أمس الخميس أن المؤسسة الوطنية للنفط التي تعاني من ضائقة مالية في ليبيا ستحصل على جزء من 9 مليارات دينار ” 2 مليار دولار “من التمويل المؤقت الذي ستقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة لتغطية فواتير الرواتب والأدوية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووفقاً لمصادر تحدثت لوكالة “بلومبرغ” فإن مصرف ليبيا المركزي سيحول الأموال بموجب ترتيب مالي مؤقت لمدة شهرين إلى أن تتم الموافقة على ميزانية موحدة لعام 2021 بالكامل. وفقاً لما اطلعت عليه صحيفة” صدى ” الاقتصادية

واتفق الممثلون السياسيون في ليبيا المنقسمة منذ سنوات بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، الأسبوع الماضي على قيادة مؤقتة جديدة للحكم حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر وفقا للوكالة .

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