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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 12/02/2021 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 12 فبراير 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.16 ~ 5.15 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.175 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.24 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.14 ~ 5.15 دينار

اليورو = 6.20 دينار

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ216 دينار

كسر الفضة 2.35 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.75 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.65 “مصرف الوحدة” – 5.15 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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