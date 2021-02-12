بلومبيرغ: مليارا دولار للوطنية للنفط من التمويل المؤقت

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن المؤسسة الوطنية للنفط ستحصل على ملياري دولار من أصل تسعة مليارات كجزء من التمويل المؤقت الذي ستقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة لتغطية فواتير الرواتب والأدوية.
بلومبرغ أشارت في منشور لها الخميس إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيحول الأموال بموجب ترتيب مالي مؤقت لمدة شهرين إلى أن تتم الموافقة على ميزانية موحدة للعام الجاري بشكل كلي بحسب بلومبيرغ.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعلنت اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل لمعالجة الأزمة المصرفية.
وقالت البعثة إن الاتفاق على الميزانية جاء من خلال “المساعي الحميدة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، بعد جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وأشارت البعثة إلى أن اتفاق الأطراف على ميزانية لشهرين بدلا من سنة كاملة، من شأنه أن يفسح المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
وأكدت البعثة أن الإصلاح المالي إلى جانب توحيد سعر الصرف، من شأنه أن يكون حيويا للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.
وعبرت البعثة عن أملها أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، خصوصا مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها.
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