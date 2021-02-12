مصرف “الوحدة” يبدأ فتح حسابات إلكترونية

شرع مصرف “الوحدة” في فتح الحسابات الإلكترونية أمام المواطنين ممن لا يمتلكون حساباتٍ مصرفيةً، والراغبين في الاستفادة من الخدمات المالية.

وقالت إدارة “الوحدة” إن الخدمات تشمل “إصدار وشحن بطاقة الفيزا الدولية وبطاقة الزاد المحلية”، إلى جانب إمكانية شراء بطاقات شحن شبكات الاتصالات، وتحويل الأموال، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني “موبي كاش”.

وأهاب “الوحدة” بالراغبين في الحصول على الخدمات الإلكترونية؛ التوجُّه لأحد الفروع مع اصطحاب الرقم الوطني وصورة من إثبات الهوية.

وكان المصرف قد شرع منذ ثلاثة أسابيع في بيع النقد الأجنبي للأغـراض الشخصـية، في كافة الفـروع والوكالات.

وأفاد المصرف، في بيان له عبر منصته الرسمة، أن التقـدّم بطلب الشراء مُتاحٌ، من خلال البوابة الإلكترونيـة، أو بالحضور الشخصي، وأنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إحضار بعض المستندات، المتمثّلة في “صورة من بطاقة الفيزا والرقم الوطني وجـواز السفر”.

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