“أوبك” تُرجّح انخفاض الطلب العالمي على النفط

رجّحت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن ينخفض الطلب العالمي على النفط، في النصف الأول من العام الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، في موجته الجديدة التي ضربت أجزاءً كبيرةً من أوروبا وآسيا وأمريكا.

وقالت “أوبك”، في تقريرها الشهري، إن الانخفاض سيكون أقل بنسبة تفوق مائة ألف برميل، بالمقارنة مع التوقعات مطلع العام الجاري، ليُسجّل الطلب اليومي ارتفاعًا بمقدار خمسة ملايين و790 ألف برميل يوميا ويبلغ إجمالي الطلب اليومي أكثر من 96 مليون برميل يوميا.

وتوقعت “أوبك” أن يعود الطلب العالمي على النفط، ويرتفع من جديد مع حلول النصف الثاني من العام الجاري ليبلغ سبعة ملايين برميل يوميًا، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع العام للطلب على النفط هذا العام 4,8%.

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