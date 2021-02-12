خبير جمركي يكشف قيام الإدارة المكلفة بالجمارك الجديدة اتخاذ مبدأ المحاصصة والجهوية … واحداث تغييرات في مراكز الموظفين

كتب خبير جمركي:

مصلحة الجمارك لطالما حافظت على وحدتها وتماسكها وابتعدت عن شبح الإنقسام طيلة السنوات الماضية بالرغم ماعاشته أغلب مؤسسات الدولة من إنقسام كان له الأثر السلبي علي العملية الإنتاجية والخدمية إتجاه المجتمع .

ولربما يرجع أحد أسباب بقائها موحدة إلى هذه اللحظة هو موظفيها وإداراتها المتعاقبة ولكن اختلفت الموازين خلال هذه الأيام في ظل تكليف مدير عام لمصلحة الجمارك وهو العميد سليمان علي سالم بالرغم مانلاحظه من بوادر لجمع الشمل والتئام جرح الأقسام الذي يلوح في الأفق الا إن الإدارة الحالية اتخدت مبدأ المحاصصة والجهوية منطلق للبدئ في أعمالها .

وفور إستلامها كانت الخطوة الأولى بتغيير أغلب كوادر إدارتها عن طريق المدير العام ومدير مكتبه العقيد علي المبروك وللأسف هذه التغيرات بدل أن تتخد مبدأ الكفأة والقدرة على التطوير اتخذت مبدأ الجهوية والمحاصصة وأيضاً تكليف كوادر من خارج المصلحة بمحاضر اتفاق من نفس المدينة وكل هذه الأحداث وجدت إستياء كبير من أغلب الكادر الوظيفي للمصلحة الدي لطالما حافظو على تماسكها متخوفين أن تساهم الإدارة الحالية في تشظي المصلحة وإنقسامها.

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