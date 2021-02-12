سيالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بوركينا فاسو

تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد الطاهر حمودة سيالة” صباح اليوم الجمعة 12 فبراير، مكالمة هاتفيةً من نظيره “الفا باري” وزير خارجية بوركينا فاسو، قدم فيها التهاني باختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة في ليبيا، معرباً عن تطلّعه بأن تسهم نتائج الانتخابات في دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي إطار المشاورات الثنائية أعرب “سيالة” عن دعمه للمفوضين الجدد الذين تم انتخابهم خلال القمة الإفريقية يومي 6 و7 فبراير الجاري، وعن تطلّعه إلى إجراء مشاورات في الفترة القادمة بشأن منصبيّ مفوض الصحة والشؤون الإنسانية، والتنمية الاجتماعية.

ومفوّض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث سيتم التنافس عليهما بين إقليمي شمال أفريقيا وغرب إفريقيا، قبل الدورة القادمة للمجلس التنفيذي بالاتحاد الافريقي.

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