مصلحة الجمارك تعلن عن بدء تنفيذ برنامج (ECTN)

أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تنفيذ برنامج المعلومة المسبقة (ECTN)، واشارت المصلحة في وقت سابق إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم بتاريخ الواحد من يناير 2021م، و الإفراج عن البضائع التي وصلت إلى الموانئ قبل الواحد من فبراير 2021، مع التنبيه على أصحاب البضائع بضرورة التقيد والعمل بنظام التتبع وعدم المخالفة .

كما نوهت المصلحة فيما سبق أن جميع المنتجات التي ستدخل للبلاد عن طريق الموانئ الليبية تتطلب استخراج رقم التتبع الإلكتروني للبضائع، وهي وثيقة عالمية صادرة عن شركة تفتيش متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات من الموانئ التي تصدرها.

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