سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 12-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار = 5.15 و5.145 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.13 دينار
دولار حواله دبي =5.14 دينار
دولار بشيك الوحدة =5.65 دينار
اليورو = 6.23 دينار
الجنية الإسترليني 6.87 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.89 دينار
الجنية المصري 0.32 دينار
الدينار الاردني 7.20 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب216 دينار
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