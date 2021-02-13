مندوب ليبيا في الامم المتحدة يعلن عن “انتصار مهم” في قضية الأموال المجمدة

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني اليوم السبت أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في اي أموال مجمدة

وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة”.

وأضاف السني أن المجلس “أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها ، نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”.

أن هذا انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار ، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي اموال ليبية مجمدة وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

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