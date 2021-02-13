سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 13 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 13 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 13-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.125 بيع في زليتن

5.120 شراء

5.120 بيع في طرابلس

5.115 شراء

الدولار حوالة تركيا= 5.11 دينار

دولار حواله دبي =5.12 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.65 دينار

اليورو = 6.15 دينار

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب215 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب250.83 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب286.6 دينار

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