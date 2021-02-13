اقتصاد

عجز المعاملات الجارية التركي يبلغ 36,72 مليار دولار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف البنك المركزي التركي في بيانات حديثة، عن تسجيل ميزان المعاملات الجارية للبلاد، عجزًا بقيمة 36 مليارًا و720 مليون دولار في عام 2020.

وبحسب البيانات الصادرة عن المركزي التركي؛ فإن هذه البيانات تقلّ عن توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، توقعت فيه تسجيل عجزًا بقيمة 39 مليار دولار مقارنة مع فائض يقدر بستة مليارات و760 مليون دولار، في العام السابق.

وأظهرت بيانات المركزي، أيضًا، أن العجز في ديسمبر انكمش إلى ثلاثة مليارات و210 ملايين دولار، من أصل ثلاثة مليارات و630 مليون دولار قبل شهر، ومقارنةً مع توقع الاستطلاع عند ثلاثة مليارات و700 مليون دولار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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