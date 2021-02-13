وصول 1300 رأس من العجول إلى ميناء طرابلس

استقبلت الأرصفة التجارية في ميناء طرابلس عددًا من السفن التجارية المحمّلة بحاويات ومواش وسكر، وعدد من البضائع المستوردة لصالح القطاعيْن العام والخاص.

وبحسب نشرة إدارة الميناء؛ فقد رست سفينة المواشي “الفاروق” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، وعلى متنها أكثر من 1300 رأس من العجول، موضحة أن الشحنة سيتم الكشف عليها من قبل السلطات المعنية لضمان خلوها من أي أمراض.

كما وصلت السفينة “كاريتس” التابعة للوكيل الملاحي “الربان”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها من البضائع المحملة على متن 130 حاوية، فيما أوضحت نشرة الميناء تسفير ناقلة المحروقات “أنوار أفريقيا” تجاه إيطاليا، وسط توقعات المتابعين؛ تمهيدًا لتوريد كميات من الوقود.

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