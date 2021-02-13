الوطنية للنفط تشرف على حفر بئر ارتوازي بغابة جودائم

ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، تمّ اليوم السبت 13 فبراير 2021م افتتاح مشروع حفر بئر مياه ارتوازي عميق بغابة جودائم التابعة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وقد قالت المؤسسة بأن حفر هذا البئر مساهمةٌ منها للحفاظ على البيئة واستمرار هذه الغابة وحمايتها من الجفاف، إذ تبلغ مساحة الغابة “110” هكتار، وتغطّيها أكثر من ستين ألف شجرة صنوبر، وكانت تعاني من شح المياه بشكل كبير.

وحضر مراسم افتتاح المشروع “مختار عبدالدائم” مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، و “إبراهيم خليفة” منسق متابعة المشاريع التنموية بالإدارة، ومن القيادة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا: “أنور عقيل” مفوض البرامج، “علي غولة” المفوض الدولي، “ميلود كليلة” مفوض الرواد، “عادل المحروق” مفوض الفتيان، و”خالد كحلول” مدير مركز تدريب الكشافة جودائم.

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