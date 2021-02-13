صنع الله يطّلع على آخر مستجدات مشروع تطوير مصحة النفط

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم السبت 13 فبراير بزيارة تفقدية لمصحة النفط بطرابلس، ليطّلع على آخر المستجدات فيما يخص مشروع تطوير المصحة.

وعلى هامش هذه الزيارة اجتمع “صنع الله” برئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومدير عام المصحة وبعض من الأطباء والاخصائيين والمشرفين من مختلف الإدارات ذات العلاقة.

حيث كان هناك عرض مرئي تمّ من خلاله مناقشة آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس، من نسبة الإنجاز، والتحديات الراهنة من أبرزها انتشار جائحة كورونا، والاستعدادات التي قامت بها لجنة الإدارة بالمصحة للحدّ منها والحفاظ على سلامة العاملين.

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