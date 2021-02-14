أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط في العام 2021

كشفت مجلة فوربس، في نسختها العربية، عن قائمتها لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط 2021.

وأوضحت المجلة، أن تصنيف هذا العام يأتي عقب أوقات صعبة خلال عام مضى مليئة بالتحديات على معظم الشركات في التاريخ الحديث.

وسلّطت فوربس، الضوء عبر قائمة العام الحالي على 50 سيدة أعمال، نجحن بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن.

وتصدرت مصر قائمة الدول الممثلة في القائمة، بواقع 8 مشاركات في القائمة، تليها الإمارات بواقع 7 سيدات. كذلك، شغلت 16 سيدة مناصب تنفيذية في قطاع البنوك والخدمات المالية- القطاع الأكثر مشاركة في قائمتنا.

وأضافت فوربس، بشكل عام، “تنحدر سيدات الأعمال هذا العام من 19 دولة، يعملن في 16 قطاعًا. فيما تتولى 8 سيدات في القائمة مناصب تنفيذية إقليمية لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: هيك هارمجارت، التي ترأس منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإليسار فرح أنطونيوس التي تقود عمليات مجموعة سيتي غروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشغل منصب رئيس تنفيذي لمجموعة سيتي غروب في الإمارات العربية المتحدة. في حين شغلت 7 سيدات مناصب في هيئات حكومية مثل: عائشة بن بشر التي ترأس دبي الذكية، ونزهة حيات التي تقود الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.

ونوّهت فوربس، أنها في العام الماضي، ظهرت 3 سيدات من الشرق الأوسط أيضًا، في قائمتها لأقوى السيدات في العالم 2020، واحتلت رجاء عيسى القرق، المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك، ورانيا نشار، مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المراكز 89 ، 98، 99، على التوالي.

وأشارت المجلة، إضافة إلى إنجازاتهن في العمل، كانت لهن خطوات إيجابية في مجتمعاتهن، من خلال الأعمال الخيرية، سيما في إطار التخفيف من التحديات التي سببتها الجائحة. حيث تعهدت مجموعة لاندمارك، التي ترأسها رينوكا جاغتياني، ومنظمتها الخيرية( Jagtiani Foundation) بتقديم نحو 4 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من المرض في الشرق الأوسط والهند. كذلك تنازلت “أويسس 500” التي تقودها لمى فوّاز، عن مدفوعات الإيجار من جميع الشركات الناشئة المشاركة. بينما أسست أخريات منظمات غير حكومية ومبادرات تدعم النساء، مثل مؤسسة (TARA) لفرح فستق.

وعن منهجيتها، في اعتماد القائمة لإعداد قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط 2021، أوضحت المجلة، أنها اعتمدت على المنهجية.

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