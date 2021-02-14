الملياردير كيم بوم سو يتبرع بنصف ثروته لحل القضايا الاجتماعية

تعهد الملياردير ومؤسس أكبر تطبيق مراسلة في كوريا الجنوبية KakaoTalk كيم بوم سو، بالتبرع بأكثر من نصف ثروته.

وأوضح كيم بوم سو، في رسالة إلى موظفيه: “تعهدت بالتبرع بأكثر من نصف ما أملكه من أصول طوال حياتي لحل القضايا الاجتماعية”، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعتبر هذه الخطوة، غير معتاد عليها في كوريا الجنوبية، التي يحتل اقتصادها المركز الثاني عشر على مستوى العالم، وتهيمن عليه الشركات العملاقة مترامية الأطراف والتي تديرها العائلات.

وبحسب “فوربس” في نسختها العربية، يعد كيم أحد أغنى أثرياء كوريا، وقال إنه يتطلع إلى جعل هذا التعهد رسميًا، وأضاف أن تفاصيل التبرع لا تزال”في مرحلة مبكرة”.

ويعدّ هذا التعهد قريبا من مبادرة بيل وميليندا غيتس ووارن بافيت ” التعهد بالعطاء”، وهي مبادرة خيرية تهدف إلى إقناع المليارديرات في العالم بالتبرع بأغلبية ثرواتهم الهائلة للأعمال الخيرية خلال حياتهم أو بعد وفاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية