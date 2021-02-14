شركة “الزاوية” تدرس خُططًا جديدةً لزيادة إنتاج زيوت السيارات

ناقشت شركة “الزاوية لتكرير النفط”، مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، زيادة معدلات الإنتاج بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عقد بمقر شركة “البريقة”، حيث تناول الاجتماع بحث زيادة معدلات الإنتاج لزيوت السيارات والوقوف على جاهزية خطوط الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلية من جميع المنتجات لزيوت السيارات وزيوت الاستخدام الصناعي.

كما تمت مناقشة خطط شركة “البريقة” لتسويق وتوزيع هذه المنتجات من خلال الترتيب والعمل على وضع آليات تسهم في سرعة توزيعها ووصولها إلى مختلف المدن الليبية.

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