شركة الكهرباء: سرقة أسلاك تسبب في فقدان التغذية لحوالي 137 محوّل في قصر بن غشير

أعلنت دائرة الإعلام التابعة للشركة العامة للكهرباء أنّه تم اليوم الأحد الاعتداء على خط “الكبايرين” من 30 النهر -وللمرة الثانية على التوالي-، وسرقة أسلاك ضغط عالي لمسافة “1500 متر”، ممّا تسبب في فقدان التغذية على نحو “50” محول.

كما تم الاعتداء على “خط الجمرك”من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة “1800 متر”، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية عن نحو “70”محول، كما تم أيضًا الاعتدا على خط “الحكايمية فرعية عياد اللافي” وسرقة أسلاك كهرباء مسافة “1400” متر وفقد التغذية على نحو “7” محولات.

ومن خلال البيان ناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي تتسبب في قطع التيار الكهربائي على عديد المناطق والأحياء السكنية.

ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الدولة والأملاك العامة.

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