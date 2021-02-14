ميناء بنغازي : أكثر من 239 حاوية على متنها بضائع مختلفة

شهدت أرصفة ميناء بنغازي البحري حركة ملاحية نشطة حيت تم رسو عدد من السفن التجارية منها سفينة نقل الحاويات ڤكتوريا ال الوكيل الملاحي شركة الشواطئ الذهبية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 146 حاوية بضائع وسلع مختلفة .

كما وصلت السفينة” لونا أف ” الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 239 حاوية بضائع متنوعة والسفينة ” ألـك ” الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 112 حاوية بضائع وسلع مختلفة والسفينة “بي أف إسبرينزا ” الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 87 حاوية سلع مختلفة.

بالإضافة إلى سفينة نقل الأسمنت “جيمي برنسيس” الوكيل الملاحي شركة غرناطة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4000 طن من أكياس أسمنت وسفينة نقل السيارات “قراند فلوريدا” الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 1133 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية .

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