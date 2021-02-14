اقتصاد

“المالية” تقف على سير عمل منظومة الجرد السنوي

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية امراجع غيث، رفقة مراقبي الخدمات المالية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية سير عمل إدخال البيانات الخاصة بالوزارة من قبل إدارة المتابعة ومطابقتها بما هو موجود بالبوابة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمراقبة الخدمات المالية بنغازي، حيث اطلع الحضور على منظومة الجرد السنوي وآلية العمل بها من قبل مدير إدارة الأصول بالوزارة.

كما وقف الحضور على سرعة الإنجاز المطلوبة من أعضاء اللجان المشكلة من قبل الوزارة والمراقبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك