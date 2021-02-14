“المالية” تقف على سير عمل منظومة الجرد السنوي

استعرض وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية امراجع غيث، رفقة مراقبي الخدمات المالية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية سير عمل إدخال البيانات الخاصة بالوزارة من قبل إدارة المتابعة ومطابقتها بما هو موجود بالبوابة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمراقبة الخدمات المالية بنغازي، حيث اطلع الحضور على منظومة الجرد السنوي وآلية العمل بها من قبل مدير إدارة الأصول بالوزارة.

كما وقف الحضور على سرعة الإنجاز المطلوبة من أعضاء اللجان المشكلة من قبل الوزارة والمراقبات.

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