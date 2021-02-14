التجاري الوطني يطلق خدمة ” يُسر باي ” بالتعاون مع شركة مسارات

أطلق المصرف التجاري الوطني خدمة” يُسر باي “بالتعاون مع شركة مسارات و هي خدمة دفع إلكتروني مصممة لتوفير إمكانية سداد ثمن المشتريات وإجراء عمليات الدفع بواسطة رقم خاص ID عن طريق موبي مال وذلك من خلال تطبيق يسر الخاص بالتاجر على الهاتف المحمول.

حيث تتم عملية الدفع عن طريق خصم القيمة من الحساب المصرفي وتحويلها إلى حساب التاجر مع إمكانية استرجاع ثمن المشتريات في حال إعادتها وذلك بنفس الكيفية.

ونوه المصرف أن الزبائن المشتركين في خدمة موبي مال، بإمكانهم تفعيل خدمة يُسر باي من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري لخدمة موبي مال * الرقم الوطني إلى رقم الخدمة 19019 كما يتم الحصول علىID الخاص بخدمة الدفع والذي يتم استخدامه لاحقاً في عمليات الدفع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية