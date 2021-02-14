الاجتماع الدوري الثالث للجنة الفنية الدائمة لمتابعة ملف الشهداء والجرحى والمفقودين

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لمتابعة ملف الشهداء والجرحى والمفقودين والمبتورين اجتماعها الدوري الثالث، اليوم الأحد الرابع عشر من فبراير بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو لجنة الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب الليبي ” عمار ميلاد الابلق” ، و عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “سراج الزوبي”، وعضو ديوان المحاسبة ” عبد الرزاق البيباص”.

و تم خلال الاجتماع مناقشة سبل وآليات العمل والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لحل الملفات والموضوعات المتعلقة بشؤون الشهداء والجرحى والمفقودين والمبتورين من النواحي الإدارية والتشريعية والمالية.

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