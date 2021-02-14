الجمعية العمومية تجتمع لمناقشة جملة من المواضيع

عقدت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الدولية الليبية، اليوم الأحد اجتماعاً، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية “عادل فارس” وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.

تناول الاجتماع مناقشة تقرير النشاط والأداء التشغيلي والمالي للشركة لسنة 2020، وكذلك استعراض آثار تغيير سعر الصرف على خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية وخدمات الإنترنت.

كما نوقش أيضاً اعتماد الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لسنة 2021 الكفيلة بإدارة المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية