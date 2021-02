بعد اكتشاف عطل.. «مرسيدس» تسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة

تستعد شركة “مرسيدس” الألمانية لسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة بعد إكتشاف عطل فيها.

وقررت “مرسيدس بنز” سحب أكثر من 1.3 مليون سيارة لأن البرامج الموجودة في أنظمة مكالمات الطوارئ الخاصة بها يمكن أن ترسل المستجيبين إلى الموقع الخطأ بعد تعرض السيارة لحادث.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الألمانية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، أن شركة “مرسيدس بنز” ستسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ .

وشملت عمليات الاستدعاء للمركبات من 2016 إلى 2021 بما في ذلك الموديلات CLA و GLA و GLE و GLS و SLC و A و GT و C و E و S و CLS و SL و B و GLB و GLC و G. K بحسب البيان .

كما أعلنت شركة Daimler Vans استدعاء سيارتي Metris 2016-2020 و 2019-2020 Sprinter.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكيى أن مرسيدس قالت إنها ستبلغ مالكي السيارات وستحدث البرنامج مجانا.

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يبدأ السحب في السادس من شهر أبريل القادم.

يشار إلى أن الشركة الألمانية علمت سابقا بالحادث في أوروبا عندما أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.

وفتحت الشركة تحقيقا في أكتوبر 2019 ووجدت حالات أخرى مماثلة.

