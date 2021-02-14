الشركة العامة للكهرباء تجتمع بوفدٍ من عمداء بلديات المنطقة الشرقية

اجتماع مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” ظهر اليوم الأحد 14 فبراير وفداً من عمداء بلديات المنطقة الشرقية (البيضاء – الساحل- جردس)، ليعُقد بعدها اجتماع بحضور عضو مجلس الإدارة “عبد الحكيم الفرجاني” والمدير العام للشركة “إبراهيم الفلاح”، ومساعدي المدير العام لشؤون العمليات والمشروعات والتشغيل.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية في شرق البلاد، خاصةً بمنطقة شحات ذات الطابع الجبلي وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها؛ لضمان رفع كفاءة الشبكة.

كما نوقِش أيضاً دعم البلديات في استكمال المشاريع الكهربائية المتوقفة، وأخيراً اتفق المجتمعون على ضرورة التواصل وتحديد موعد لزيارة المنطقة من قبل الإدارة العُليا.

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